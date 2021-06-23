МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. В России предложили разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям в размере 100 тысяч рублей, сообщает RT. Размер материнского капитала должен расти, считает Кузнецова

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила письма на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, зампреда правительства России Татьяны Голиковой и председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Как отметила Волынец, в соответствии с принятыми поправками к Конституции России дети являются приоритетом государственной политики. Она выступила за необходимость разработать регламент для введения ежегодных выплат таким семьям — "многодетного" капитала — в размере 100 тысяч рублей до достижения младшим ребёнком 18 лет либо до окончания им школы, ссуза или вуза при обучении в очном формате.

"В условиях, пока еще не принят федеральный закон "О статусе многодетной семьи", предлагаю рассмотреть данную инициативу и принять по ней положительное решение в качестве эффективной меры поддержки и популяризации многодетных семей, а при принятии этого федерального закона включить в него данную меру социальной поддержки", — говорится в письме.

По словам Волынец, чем больше в семье детей, тем ниже среднедушевой доход на каждого ребенка. Соответственно, устранению этого фактора будет способствовать введение "многодетного" капитала.

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