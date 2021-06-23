МОСКВА, 23 июн ПРАЙМ. Более 20% работающих россиян опасаются, что их могут заменить роботами, следует из исследования, которое сервис Зарплата.ру подготовил для РИА Новости. Число вакансий "на удаленке" выросло до рекорда

"22% опрошенных опасаются, что вскоре они могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы", — говорится в исследовании, по данным онлайн-собеседования, которое было проведено Зарплатой.ру 12-16 июня во всех регионах страны (1 992 респондента).

При этом женщины больше мужчин боятся остаться ни у дел – опасения выразили 64% опрошенных против 36% респондентов-мужчин.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия – например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах повсеместно сокращается число "живых" операторов. По мнению опрошенных, в будущем число привычных профессий сократится на 20%, но в ближайшее десятилетие появятся и немало новых профессий, связанных с цифровыми технологиями, биологией, генетикой, искусственным интеллектом, наукой, инновациями в медицине и сельском хозяйстве.

Согласно исследованию, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), уборщики (3%). В то же время в востребованности своей профессии вне зависимости от развития новых технологий больше всех уверены медики, учителя, повара и IT-специалисты.

Не все россияне считают, что активное развитие технологий – это благо для человека. Так, 17% выражают обеспокоенность по поводу повсеместной цифровизации – кроме исчезновения ряда профессий и повсеместной автоматизации 2% сограждан боятся восстания машин и порабощения людей роботами.

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