МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Основным драйвером восстановления промышленного производства в РФ в мае стали обрабатывающие отрасли, которые показывают уверенный рост в том числе и к допандемическому уровню, говорится в обзоре Минэкономразвития.

По данным Росстата, промпроизводство в России в мае выросло на 11,8% в годовом выражении после роста на 7,6% в апреле, в месячном выражении — снизилось на 2,1%.

"Основное влияние на годовые показатели выпуска продолжает оказывать низкая база прошлого года, когда действовали карантинные ограничения на экономическую деятельность, а также начали действовать договоренности ОПЕК+, достигнутые в апреле 2020 года. При этом в сравнении с показателями мая 2019 года промышленное производство выросло на 2,9%. По сравнению с допандемическими уровнями (4 квартал 2019, с очисткой от сезонности) промышленное производство в мае показывает рост около 1,4%", — говорится в обзоре министерства.

"Основным драйвером восстановления промышленного производства стали обрабатывающие отрасли: их рост к маю 2020 года составил 11,4%, к маю 2019 года – 6,3%. Допандемический уровень в обрабатывающей промышленности в мае превышен на 2,7% (с исключением сезонности). Во всех отраслях обрабатывающей промышленности производство уверенно превышает уровень мая 2019 года (как и мая 2020 года)", — добавляют в министерстве.

Основной вклад в темпы выпуска внесли отрасли химического, а также металлургического комплекса. Уверенный рост показали также деревообрабатывающая, легкая и пищевая промышленность, а также машиностроительный комплекс. В Саудовской Аравии призвали ОПЕК+ к осторожности, но не бездействию

"По-прежнему видим ощутимое влияние на показатели выпуска низкой базы прошлого года, когда по всей стране действовали карантинные ограничения экономической активности. Кроме того, уже в мае прошлого года начали действовать апрельские договоренности ОПЕК+. Восстановлению показателей промышленности, в основном, способствуют положительные итоги в обрабатывающих отраслях. При этом, учитывая продолжение действия договоренностей об ограничении добычи нефти, добыча полезных ископаемых все еще вносит отрицательный вклад", — прокомментировала данные статистики замминистра экономического развития Полина Крючкова.

Согласно данным Росстата, в мае добыча полезных ископаемых выросла на 12,3% после снижения на 1,8% в годовом выражении в апреле. Рост в добыче зафиксирован впервые с февраля 2020 года. По итогам пяти месяцев производство в сфере добычи снизилось на 2,4% в годовом выражении.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались.