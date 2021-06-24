МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли можно рассмотреть возможность привлечения в нее уже не работающих пенсионеров, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Работавшим пенсионерам объяснили, как меняются выплаты после увольнения

По его словам, активно развивающиеся регионы страны сегодня "практически борются за трудовые ресурсы".

"В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров", — сказал Хуснуллин, выступая на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Он привел в пример случай из собственной карьеры. "Когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории (бывшего — ред.) Советского союза собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии", — вспомнил вице-премьер.