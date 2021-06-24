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Российским пенсионерам предложили новый способ заработка
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Для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли можно рассмотреть возможность привлечения в нее уже не работающих пенсионеров, заявил вице-премьер РФ Марат... ПРАЙМ, 24.06.2021
пенсионеры, марат хуснуллин, работа, строительство, пенсии, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли можно рассмотреть возможность привлечения в нее уже не работающих пенсионеров, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, активно развивающиеся регионы страны сегодня "практически борются за трудовые ресурсы".
"В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров", — сказал Хуснуллин, выступая на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.
Он привел в пример случай из собственной карьеры. "Когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории (бывшего — ред.) Советского союза собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии", — вспомнил вице-премьер.