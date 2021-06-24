МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Введение пошлины на экспорт металлопродукции – эффективная мера, которая имеет быстрое действие, однако она не может быть вечной, прокомментировал РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Акции российских металлургов упали на новостях об экспортных пошлинах

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Пошлина будет состоять из базовой ставки в 15%, к которой будет добавляться специфическая составляющая.

"Введение экспортных пошлин – это достаточно эффективная и быстродейственная мера, но она не может работать вечно и, скорее всего, будет вводиться ситуационно. Пока в мире сохраняется ажиотажный спрос на металлы и серьезный ценовой разрыв, цены на металлы у нас продолжат расти, поскольку регулируются они не так жестко, как, например, углеводороды. Это, в свою очередь, ведет к пропорциональному удорожанию стройки", — прокомментировал Микаелян.

Собеседник агентства отметил, что правительство движется по хорошо знакомой и испытанной траектории. "Применяется метод, который до этого не один раз шел в ход, пока не было бюджетного правила для нефтепродуктов. Тот же метод применялся в случаях неурожая или резкого роста спроса на пшеницу – в таких случаях пшеница активно вывозилась, поскольку экспортные цены были значительно выше внутренних", — заявил он.

По словам эксперта, правительственные меры дадут возможность ограничить экспорт металлов, позволят при этом удержать внутренние цены от дальнейшего скачкообразного роста. "Если все собранные деньги государство вернет обратно в стройку, то баланс должен свестись к тому, что внутри страны стройки будут осуществляться, и металл все равно найдет своего потребителя – замечу, что в нашей стране имеются колоссальные планы по строительству, особенно инфраструктурному", — указал он.

"Единственный минус – некоторое уменьшение доходов металлургических компаний, но я думаю, что сейчас это для них не фатально, поскольку достаточно высокие цены на металлы держатся даже на внутреннем рынке", — резюмировал эксперт.