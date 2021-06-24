МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Суммарное состояние крупнейших российских металлургов уменьшилось на 2,8 миллиарда долларов из-за резкого падения акций их компаний после новостей об экспортных пошлинах, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time. Эксперт оценил введение экспортных пошлин на металл

"Суммарное состояние девяти крупных российских металлургов сокращалось в четверг на $2,818 миллиарда, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time по состоянию на 15.30 мск. Рейтинг обновляется в реальном времени с учетом котировок на биржах", — говорится в статье на сайте российского Forbes.

Отмечается, что по данным Forbes Real-Time, состояние самого богатого бизнесмена России по версии Forbes, совладельца и главы совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова, снижалось на 518 миллиона долларов — до 31,1 миллиарда долларов. Занимающий второе место в рейтинге среди россиян глава "Норникеля" Владимир Потанин терял 758 миллионов долларов, его состояние сократилось до 28,6 миллиарда долларов. Состояние владельца НЛМК Владимира Лисина, расположившегося на третьем месте в Forbes Real-Time, сокращалось на 747 миллионов долларов до 28,1 миллиарда долларов.

Добавляется также, что больше чем на 200 миллионов долларов уменьшилось состояние совладельца "Евраза" Романа Абрамовича — на 237 миллионов долларов до 14,7 миллиарда долларов. Больше 100 миллионов долларов теряли владелец ММК Виктор Рашников (198 миллионов долларов, состояние сократилось до 12,2 миллиарда долларов), совладелец "Евраза" Александр Абрамов (163 миллиона долларов, до 7,7 миллиарда долларов) и совладелец UC Rusal Олег Дерипаска (116 миллионов долларов, до 4,7 миллиарда долларов). Состояние еще одного совладельца "Евраза" Александра Фролова сократилось на 81 миллион долларов, до 3,4 миллиарда долларов.

Кабмин РФ в четверг ободрил предложение профильных министерств о введении пошлин на экспорт продукции черной и цветной металлургии с 1 августа до 31 декабря 2021 года. Пошлина будет состоять из базовой ставки в 15%, к которой будет добавляться специфическая составляющая.