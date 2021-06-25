БРЮССЕЛЬ, 25 июн – ПРАЙМ. Лидеры Европейского союза по итогам первого дня работы саммита предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России, говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии. Немецкие компании выступают за отмену антироссийских санкций

"Что касается повышения нашей устойчивости, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза. С этой целью Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", — указывается в документе.

Также лидеры ЕС поручили представить предложения по поддержке гражданского общества России.

"Европейский союз осуждает ограничения основных свобод в России. Это подчеркивает необходимость контактов между людьми, а также продолжение поддержки ЕС российского гражданского общества, правозащитных организаций и независимых СМИ. В этой связи Европейский совет призывает Еврокомиссию и верховного представителя подготовить предложения", — указывается в документе.

В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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