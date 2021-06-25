МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Более 60% россиян могли бы привиться от COVID-19 в обмен на различные преференции, следует из результатов исследования цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", которое имеется в распоряжении РИА Новости. В России назвали вакцину от коронавируса, которая подойдет детям

Исследование было проведено среди 1663 жителей России от 18 лет из всех федеральных округов страны.

"Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?" 36% опрошенных выбрали бы премию, 12% — отгул в день прививки, 10% — один календарный день отпуска бонусом, 4% — вариант "другое", — говорится в сообщении.

Остальные не выбрали бы ничего. При этом большинство респондентов (51%) не консультировались с врачами по вопросу вакцины, а обращался за медицинской консультацией по этому поводу каждый пятый респондент (19%).

"Столько же (19%) считают, что им хватает рассказов знакомых. И 11% указали, что уже привиты. В то же время 74% опрошенных считают, что коронавируса стоит бояться, тогда как 26% считают его опасность переоцененной", — добавили в сообщении.

Половина респондентов (52%) отметили, что не болели COVID-19. Почти каждый четвертый (23%) сообщал, что болел в легкой форме, 8% респондентов – в тяжелой, а 17% не знают, болели они или нет. В то же время у 62% респондентов перенесли COVID-19 их близкие (родственники, друзья и так далее).

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