МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Почти третья часть компаний в России с июля планирует вернуть сотрудников на удаленный режим работы из-за вводящихся в регионах коронавирусных ограничений, подсчитали для РИА Новости в Исследовательском центре сервиса Зарплата.ру. В Москве сохраняется рекомендация по переводу работников на удаленку

"Все больше российских регионов вводят новые ковидные ограничения из-за роста числа заболевших и 29% опрошенных работодателей планируют в июле вновь вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации", — говорится в отчете по итогам онлайн-собеседования, которое было проведено 18-22 июня во всех регионах страны среди представителей 2 031 компании.

Кроме того, 14% респондентов признались, что в июне в компании были зафиксированы новые заболевшие, 3% рассказали, что компания компенсирует затраты сотрудников на анализ на COVID и 2% предоставляют сотрудникам выходной для вакцинации. Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.

По данным исследования, 53% работодателей введут удаленный формат до осени, 21% — до зимы.

При этом 17% опрошенных признались, что большинство сотрудников так и не вернулось в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.

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