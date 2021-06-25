МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе 30% сотрудников на удаленку в Москве, следует из указа мэра столицы, опубликованного на его официальном сайте. Мишустин заинтересовался ростом цен ПЦР-тестов на COVID

"Количество работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации, при условии, что сведения об их вакцинации содержатся в ЕМИАС или в ЕГИСЗ", — говорится в документе.

Среди переведенных на удаленку также должны быть все работники старше 65 лет и имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы. Данное требование не распространяется на тех сотрудников, чье очное присутствие на работе критически важно.

Требование о переводе сотрудников на удаленную работу не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, предприятия, входящие в состав государственных корпораций "Роскосмос" и "Росатом", организации, осуществляющие работу по гособоронзаказу, а также организации электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных организаций, медучреждения и ряд других.

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