МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Посещать сезонные летние кафе и веранды в Москве можно будет без предъявления QR-кода с 24 июня по 11 июля, соответствующий указ мэра столицы опубликован на его сайте. Отказавшихся от вакцинации сотрудников лишат зарплаты

"Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода",- говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остаётся сложной, с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса" — доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от коронавируса или переболевшие им, или люди, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.

Добавляется, что детей и подростков в сопровождении взрослых будут пускать в кафе и рестораны Москвы без QR-кодов.

"Установить, что с 28 июня 2021 года допускается посещение без предъявления QR-кода: зданий, строений, сооружений (помещений в них) организаций, индивидуальных предпринимателей… гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код", — говорится в указе.