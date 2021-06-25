МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Беременные, люди с диабетом, а также имеющие болезни системы кровообращения, онкобольные входят в перечень тех, кто должен работать удаленно, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы. Власти Москвы высказались о введении QR-кодов на транспорте

В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу. При этом работники, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не учитываются при переводе сотрудников на удаленку.

"Определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых работодатель, осуществляющий деятельность на территории города Москвы, обязан перевести работников на дистанционный режим работы… Беременность, роды и послеродовой период, болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение при ИМТ выше 40 кг/м2)… болезни системы кровообращения, новообразования (злокачественные новообразования любой локализации)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот список также входят отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни мочеполовой системы и органов дыхания, костной-мышечной системы, соединительной ткани, а также наличие трансплантированных органов и тканей.

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