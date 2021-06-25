МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В Москве с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на дистанционную работу, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на его официальном сайте. "Инвитро" приостановила тесты на антитела из-за дефицита реагентов

"Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы не менее 30 процентов работников", — говорится в документе.

Как обратил внимание мэр города, привитые от COVID работники не учитываются при переводе 30% на удаленку.

Работодателей, нарушивших указ о переводе на удаленку 30% сотрудников, привлекут к административной ответственности, следует из указа мэра.

"Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных пунктом 28.1 настоящего указа", — говорится в документе.

Помимо этого, Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время.

"Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", — говорится в тексте указа.

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