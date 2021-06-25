МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Санкционная политика, которую проводит ЕС по России, может ответно ударить по экономике европейских стран, антироссийская риторика ведет только к ухудшению связей с зарубежными партнерами, заявил журналистам член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Сенаторы оценили продление европейских санкций против России

Лидеры ЕС в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций, действующих уже семь лет, написал ранее глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Санкционная лихорадка, вновь накрывшая членов Евросоюза, может оказаться рикошетом для экономики ЕС и европейских граждан. Россия будет вынуждена отвечать на недружественные действия еврочиновников", — прокомментировал политик ранее вышедшее заявление Еврокомиссии о продлении антироссийских санкций.

Парламентарий отметил, что санкционная риторика подрывает доверительные отношения между ЕС и РФ и нарушает стабильность на всем европейском континенте.

"Евросоюз доказал свою инертность и косность, продолжая свою антироссийскую риторику и повторяя одни и те же навязшие и бездоказательные обвинения в адрес нашей страны. Ничего кроме расширения пропасти недоверия подобная политика ЕС не несет. В условиях, когда мир сталкивается с огромным числом вызовов, требующих совместных действий, Евросоюз разрушает остатки стабильности и пытается расколоть европейский континент, равноправным членом которого является Россия", — сказал Железняк.

Политик добавил, что Москва готова к диалогу, но давление и ультиматумы со стороны европейских коллег не могут заставить Россию изменять национальным приоритетам страны.

"Трудно предположить, до какого дна должны дойти двусторонние отношения ЕС-Россия, чтобы наши европейские соседи поняли, что сотрудничество лучше конфронтации. Мы стремимся к диалогу, выступаем за стабильность, предлагаем взаимодействие и демонстрируем максимальную сдержанность. Наши западные оппоненты, напротив — пытаются давить, ставить ультиматумы и шантажировать различными способами – от экономического до военного. Очевидно, что в ЕС не желают понимать, что санкциями невозможно заставить суверенную страну изменить собственным национальным интересам", — заключил Железняк.

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