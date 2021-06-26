СМИ узнало об угрозах Китая остановить поставки вакцин на Украину
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Китай принудил Украину отказаться от поддержки призыва к более тщательному изучению соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, угрожая заблокировать поставку на Украину вакцин от COVID-19 китайского производства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов.
Как сообщается, во вторник Канада представила на заседании Совета по правам человека заявление более 40 стран с призывом к Китаю предоставить немедленный доступ независимым наблюдателям в Синьцзян. Украина к нему присоединилась, однако в четверг убрала себя из списка после того, как власти КНР предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку в размере не менее 500 тысяч доз вакцин от коронавируса, если он не сделает этого.
Синьцзян-Уйгурский автономный район – самая крупная провинция Китая, где проживает около 25 миллионов человек – представителей различных этнических групп, однако около 43% из них уйгуры, в большинстве своем исповедующие ислам. Граничащий с семью странами, в том числе с Афганистаном и Пакистаном, регион на протяжении многих лет считался рассадником терроризма и экстремизма.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как "геноцид". Китай категорически отвергает все обвинения.
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