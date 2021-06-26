МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Китай принудил Украину отказаться от поддержки призыва к более тщательному изучению соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, угрожая заблокировать поставку на Украину вакцин от COVID-19 китайского производства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных дипломатов. Белоруссия может открыть границы для желающих привиться "Спутником V"

Как сообщается, во вторник Канада представила на заседании Совета по правам человека заявление более 40 стран с призывом к Китаю предоставить немедленный доступ независимым наблюдателям в Синьцзян. Украина к нему присоединилась, однако в четверг убрала себя из списка после того, как власти КНР предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку в размере не менее 500 тысяч доз вакцин от коронавируса, если он не сделает этого.

Синьцзян-Уйгурский автономный район – самая крупная провинция Китая, где проживает около 25 миллионов человек – представителей различных этнических групп, однако около 43% из них уйгуры, в большинстве своем исповедующие ислам. Граничащий с семью странами, в том числе с Афганистаном и Пакистаном, регион на протяжении многих лет считался рассадником терроризма и экстремизма.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы — это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как "геноцид". Китай категорически отвергает все обвинения.

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