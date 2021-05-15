МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Компании-производителей производству компонентов для солнечных батарей начали обвинять в эксплуатации китайцев. В частности, как пишет CNN, речь идет об использовании человеческого труда населения Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай).

Как говорится в докладе об угнетении людей и о вреде климату при выпуске "зеленых" товаров английского университета Шеффилд-Халлам, на протяжении последних 20 лет район Синьцзян на северо-западе Китая является крупным производственным центром деталей для солнечных панелей. Компании поставляют эти товары по всему миру.

По мнению английских ученых, уйгурское население китайского региона наряду с другими этническими и религиозными меньшинствами Китая, трудятся на заводах принудительно.

Помимо этого, на этих предприятиях используют вредный для климата уголь.

В рамках "зеленой" концепции солнечных батарей, которыя якобы помогают улучшать ситуацию с выбосами и климатическими изменениями, эти факты выглядят крайне противоречиво.

CNN получило отказ от Министерства иностранных дел Китая по комментарию этой ситуации.

Ранее Пекин отрицал все обвинения в нарушении человеческих прав на предприятиях в Синьцзяне. Тогда речь шла о производстве хлопка, томатов и изделий из волос.

Тем не менее, это не помешало США заблокировать импорт этих товаров китайского производства. Также намерены поступить Великобритания и страны Евросоюза.

"Антикитайские силы сделали все, чтобы разрекламировать "принудительный труд" на хлопководстве Синьцзяна. Сейчас они переключились на отрасль солнечной энергии. Эти обвинения беспочвенны, а страны, раздувающие скандал, имеют зловещие намерения", — прокомментировала представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин.

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