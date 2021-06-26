МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Вакцин от коронавируса в Москве хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Вакцины хватает. Спасибо министерству здравоохранения, своевременно поставляют вакцину в Москву", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Порядка 86 тысяч москвичей записалась на вакцинацию от коронавируса в пятницу, сказал Собянин. Эксперт ждет роста доставки еды на треть после введения QR-кодов

"Сегодня количество людей, которые записываются на вакцинацию, кратно увеличилось. Вчера записались 86 тысяч человек. Вот этот объем нам как раз и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около 2 миллионов человек, которые сделали вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить из ограничений", — заявил он.

Проблем ни с записью, ни с самой вакцинацией от коронавируса в Москве сейчас нет, заверил мэр.

"Мы открыли дополнительные пункты вакцинации в большом объёме — и в парках, и в поликлиниках, и в торговых центрах. Проблем ни с записью, ни с вакцинацией в Москве на данный момент нет", — сказал Собянин.

Градоначальник дополнил, что около 200 сотрудников колл-центра консультируют по проблемам с QR-кодами.

"Понятно, что будут какие-то проблемы. Мы создали группу разбора, куда можно обращаться, колл-центр, в котором сегодня работают около 200 человек, в постоянном режиме помогают решать эти проблемы", — сказал мэр.

С 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек в Москве смогут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.