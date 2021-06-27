2021-06-27T14:37:01+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210627/834044968.html
Путин выступит на форуме регионов России и Белоруссии
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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии, сообщили в телепрограмме журналиста Павла Зарубина... ПРАЙМ, 27.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии, сообщили в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
"На следующей неделе президент будет участвовать в новом форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии", — сообщил телеканал.
Межрегиональный форум России и Белоруссии, который запланирован на 29 июня — 1 июля, пройдет в режиме видео-конференц-связи.
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