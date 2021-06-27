ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии, сообщили в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.

"На следующей неделе президент будет участвовать в новом форуме регионального сотрудничества России и Белоруссии", — сообщил телеканал.

Межрегиональный форум России и Белоруссии, который запланирован на 29 июня — 1 июля, пройдет в режиме видео-конференц-связи.

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