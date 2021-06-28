КИЕВ, 28 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который обяжет иностранные интернет-корпорации, работающие в стране, платить налоги в госбюджет, говорится в сообщении на сайте офиса президента в понедельник. На Украине отключился энергоблок Ровненской АЭС

Верховная рада Украины поддержала данный закон 3 июня 283 голосами депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе.

"Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов", — говорится в сообщении. Отмечается, что документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины.

"Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Белоруссии, Казахстане и так далее. Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 миллион гривен в год (36,5 тысяч долларов – ред.). Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или на английском языке", — уточняют в офисе президента.

В пояснительной записке авторы законопроекта приводят в пример РФ, где в 2017 году обязали нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость по продаже электронных услуг. Речь идет о технологических гигантах: Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com.

Ранее глава профильного комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что на Украине сложилась ситуация, когда корпорации, которые зарабатывают большие деньги на территории страны, вообще не платят налогов.

При этом законопроект не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в электронной форме на территории Украины.

Гетманцев отметил, что только от рекламных услуг онлайн Украина может получить 3 миллиарда гривен в год (около 109 миллионов долларов).

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