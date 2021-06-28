МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Правительство России на заседании во вторник обсудит выделение средств Минтруду на оплату неиспользованных отпусков медицинских и иных работников, которые получали выплаты за допнагрузку в 2020 году, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении Минтруду России в 2021 году… ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку", — говорится в сообщении. Правительство утвердило пошлины на экспорт металлов

Отмечается, что проектом распоряжения предусматривается выделение средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соцобслуживания, стационарных отделений, которым в соответствии с решениями правительства в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Кроме того, кабмин обсудит выделение средств для финансового обеспечения расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями правительства в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и допнагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами РФ расходов на указанные цели.

Помимо этого, Кабмин обсудит полномочия Минтруда по утверждению формы данных о возможном размере пенсии. Мишустин заинтересовался ростом цен ПЦР-тестов на COVID

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом постановления предлагается закрепить за Минтрудом полномочия по утверждению порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Также за Минтрудом предлагается закрепить полномочия по утверждению порядка и формы предоставления сведений застрахованному лицу о суммах средств его пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений, а также правил осуществления федеральной социальной доплаты к пенсии.

Кроме того, кабмин обсудит проект ФЗ "О внесении изменения в статью 208 Гражданского процессуального кодекса РФ".

Правительство также обсудит способ оценки законов для поиска причин снижения доходов регионов.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:…О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в регламент правительства Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Правительство утвердило новые выплаты некоторым пенсионерам