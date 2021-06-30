МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В беседе с "Российской газетой" заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев рассказал, в какие ведомства нужно обращаться россиянам, если кажется, что тарифы на коммунальные услуги завышены. Азиатская страна оставит мир без одежды

Он отметил, что ФАС достаточно часто рассматривает обращения и граждан, и компаний по вопросу завышения тарифов.

Однако, как правило, нарушения, на которые жалуются россияне, носят чисто технический характер. Это неверные расчеты, несвоевременность выставления счета или ошибки в начислениях.

"В таких случаях, если нарушены права потребителей, нужно обращаться в Роспотребнадзор, или в жилинспекцию, если есть ошибка в расчетах. Мы такие случаи тоже отрабатываем, но вероятность наличия в них нарушения антимонопольного законодательства, как правило, крайне мала", — пояснил он.

Но если есть основания полагать, что тариф установлен с нарушениями, то потребители вправе обратиться в ФАС. Эти случаи бывают, хотя чаще с жалобами на неверно установленные тарифы в ведомство обращаются организации.

"Процедура связана с оплатой госпошлины, требует определенной юридической поддержки, предоставления документов", — рассказал собеседник издания.

ФАС выявляет нарушения фундаментального характера. Это случаи, когда был нарушен порядок установления тарифа или превышен предельный уровень.

"Надо отметить, что в последние два года не было регионов, которые незаконно превысили бы предельный индекс оплаты граждан за жилищно-коммунальные услуги", — подытожил Королев.