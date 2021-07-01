МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Потенциал восстановительного роста российской экономики еще не исчерпан, заявила замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова. Песков объяснил необходимость жестких ковидных мер

"Восстановление идет неравномерно. Понятно, что сдерживает восстановление нефтегазовый сектор в силу ограничений ОПЕК+, не до конца восстановился сектор услуг и сектор общественного питания. В целом, можно говорить о том, что потенциал восстановительного роста, на наш взгляд, еще до конца не исчерпан", — сказала Крючкова, выступая на сессии по макроэкономике в рамках Международного финансового конгресса.

По ее словам, меры поддержки доходов населения и потребительского спроса, запущенные в прошлом кризисном году, механизмы поддержки малого и среднего бизнеса наряду с благоприятной внешней конъюнктурой способствовали более быстрому восстановлению экономики РФ.

По оценке Минэкономразвития, ВВП РФ в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении; в мае же рост экономики составил 10,9% в годовом выражении на фоне низкой базы прошлого года.

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, и при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%.