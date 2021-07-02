МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий лицензирование разработки, производства, испытания и ремонта небольших беспилотных летательных аппаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон выводит из-под лицензирования деятельность по разработке, производству, испытаниям и ремонту беспилотных авиационных систем и их элементов, включающих беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Документ направлен на снижение административных барьеров, стимулирование интенсивного развития деятельности предприятий, облегчение вывода на рынок их продукции, вытеснение иностранной продукции с территории РФ, пояснял замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а выданные до этого лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники переоформлению не подлежат.

Помимо этого, Путин подписал закон о карте международного маршрута регулярных перевозок.

В частности, вводится новый документ — собственно карта международного маршрута регулярных перевозок.

При этом, в случае если международными договорами РФ предусмотрено, что регулярные перевозки осуществляются по разрешениям, карта международного маршрута регулярных перевозок является разрешением.

Авторы закона ранее отмечали, что учли положительный опыт использования такого разрешительного документа в контрольно-надзорной деятельности на внутрироссийских маршрутах. Вместе с тем, документом урегулированы отношения, связанные "с установлением, изменением, отменой международных маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению международных регулярных перевозок".

Документ дополняет реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам остановочными пунктами, которые используются при международных маршрутах регулярных перевозок. Это сделано для того, чтобы пассажиры таких маршрутов не получали на автостанциях и вокзалах "услуги более низкого качества, чем пассажиры, следующие по межрегиональным маршрутам".

По мнению авторов закона, его принятие будет способствовать "развитию рынка регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по международным маршрутам, и объектов транспортной инфраструктуры".

Вместе с тем, в законе содержатся обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного и муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

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