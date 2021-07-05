МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам, несмотря на отрицательное заключение правительства, следует из базы данных нижней палаты парламента. СМИ: правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

Документ освобождает от обложения НДФЛ доходов в виде процентов по рублевым вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ, полученных пенсионерами, прекратившими осуществление работы или иной деятельности. Эта льгота предоставляется при условии, что данные доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, установленной на соответствующий год.

"Ограничение суммы доходов привязкой к величине прожиточного минимума обусловлено необходимостью обеспечить поддержку именно социально-слабых неработающих пенсионеров, которые, благодаря имеющимся вкладам, получают дополнительный доход в размере не более прожиточного минимума в месяц, а также избежать возможных злоупотреблений путем оформления больших вкладов на пенсионеров их родственниками или иными заинтересованными владельцами вкладов, не относящимися к социально-слабым группам населения", — поясняют разработчики.

Однако правительство РФ дало отрицательной заключение на законопроект, напоминая, что действующий порядок налогообложения предусматривает, в частности, установление ставки НДФЛ в размере 13% в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.

При этом с 2021 года при определении налоговой базы по НДФЛ в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода.

Поскольку данная норма вступила в силу 1 января 2021 года, практика ее применения в настоящее время отсутствует, правительство полагает "ее изменение нецелесообразным". Кроме того, реализация законопроекта приведет к сокращению поступлений в федеральный бюджет сумм НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам в банках. Однако источники их компенсации в нем не определены, указывает кабмин.