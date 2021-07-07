МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Около трети россиян хотели бы провести свою свадьбу за границей, остальные граждане готовы ее сыграть в России — в ресторане, на природе, дома и даже в экзотических для проведения бракосочетания местах, говорится в исследовании банка "Открытие" и "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россияне назвали приемлемую стоимость свадьбы

"Примерно треть опрошенных (31%) хотели бы отметить день свадьбы за границей, четверть (25%) – на родине в ресторане, каждый пятый (19%) – на природе", — выяснили аналитики.

При этом 13% готовы отпраздновать событие дома, а 12% граждан рассматривают экзотические и необычные места для проведения бракосочетания: воздушный шар, планетарий, стадион, необычный арт-объект.

Большинство россиян не сторонники пышных свадеб. Так, отрицательно к такому относится 34% опрошенных, нейтрально — 42% респондентов. Только 23% россиян считают, что свадебная церемония должна быть роскошной, чтобы запомниться на всю жизнь. Больше всего сторонников пышных свадеб оказалось на Урале (33%), меньше всего — в Центральном федеральном округе (18%).

Около 41% россиян планируют пригласить на свадьбу только родителей и самых близких друзей, а 19% граждан считают, что для церемонии бракосочетания достаточно только жениха и невесты. Еще 15% опрошенных готовы позвать на празднование всех знакомых и друзей, уложившись в лимит до 100 человек. Четверть россиян уверены, что на свадьбе "чем больше гостей, тем лучше".

Банки проводили собеседования 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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