МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на 5 июля в годовом выражении составила 6,6%, следует из данных Минэкономразвития, представленных в обзоре "О текущей ценовой ситуации". Экономист предупредила о росте инфляции и ставки ЦБ выше прогнозов

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 6,5% — самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года.

"В годовом выражении рост цен (в июне — ред.) продолжил ускоряться (6,50% год к году после 6,02% год к году в мае), в том числе под влиянием низкой базы прошлого года. Основной вклад по-прежнему вносят продовольственные товары за счет опережающего роста плодоовощной продукции", — говорится в обзоре.

В таблице в этом обзоре есть также данные на 5 июля — 6,6% в годовом выражении.

В министерстве отмечают при этом, что в июне продовольственная инфляция все же замедлилась (до 0,64% месяц к месяцу с 0,96% месяцем ранее). "Цены на непродовольственные товары пока продолжают расти повышенными темпами за счет товаров с высокой импортной составляющей и стройматериалов. Кроме того, в июне значительно ускорилась инфляция в секторе услуг при росте цен на услуги, связанные с туризмом", — добавили в Минэкономразвития.

По данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 29 июня по 5 июля ускорилась до 0,46%. "Основной вклад внесла регулярная индексация тарифов ЖКХ, а также рост стоимости зарубежных поездок (с этой недели в еженедельную корзину включена поездка в Турцию). Сдерживающее влияние оказало начавшееся сезонное удешевление плодоовощной продукции. Цены на продукты питания за исключением плодоовощной продукции росли умеренными темпами", — указали авторы обзора.