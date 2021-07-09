МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития направило в регионы письмо с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития России на текущий год и предстоящую трехлетку. Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. Экономика России вернется на докризисный уровень в июле текущего года

В промежуточной версии прогноза пересмотрены ряд макроэкономических показателей, в том числе по инфляции, ВВП, инвестициям и обороту ритейла. Однако в министерстве отмечают, что оценки, представленные в документе, не окончательные.

"Сейчас идет процесс формирования федерального и регионального бюджетов на три года, и поэтому очень важно дать всем участникам бюджетного процесса актуальные макроэкономические ориентиры. Если бы мы сейчас начали формировать бюджет на основе старых сценарных условий, мы получили бы крайне жесткую бюджетную политику с необходимостью сокращения расходов и т.д.", — пояснил представитель министерства.

"Эти сценарные условия носят промежуточный характер. Далеко не на все вопросы мы сейчас можем полностью ответить, потому что еще не вся статистика вышла. Нужно дождаться итогов первого полугодия, особенно это касается тех показателей, которые имеют квартальный выход – в частности, реальные располагаемые доходы населения", — добавил он.

Итоговый вариант прогноза будет представлен в правительство РФ в конце августа — начале сентября.

Кроме того, дополнительным фактором неопределенности является санитарно-эпидемиологическая ситуация и ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

ВВП ВВЕРХ

В промежуточном варианте прогноза Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ до 3,8% с 2,9% в апрельской версии. Прогноз правительства до этого времени был самым консервативным среди остальных.

Экономика восстанавливается быстрее ожиданий министерства и уже в июле достигнет значений "допандемийного" уровня четвертого квартала 2019 года.

Активную поддержку восстановлению экономики в этом году оказывает потребительский и инвестиционный спрос. Министерство повысило свои оценки по росту оборота розничной торговли до 6,9% с 5,1% в апрельском варианте прогноза. Рост инвестиций в основной капитал также ожидается на более высоких уровнях, чем предполагалось ранее – 4,5% против 3,3% в весеннем прогнозе. В министерстве также указывают, что потенциал восстановления экономики еще не исчерпан.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2022 и 2023-2024 годы сохранен на уровне 3,2% и 3% соответственно. Рубль почти компенсировал потери к доллару на попытках роста нефти

НЕФТЬ И КУРС

Более быстрое восстановление мировой экономики позволило Минэкономразвития повысить прогноз средней цены нефти марки Urals в 2021 году до 65,9 доллара за баррель вместо прежней оценки в 60,3 доллара за баррель. На последующие три года цены на российскую нефть также уточнены в сторону повышения, однако ее стоимость снижается с 64,8 доллара за баррель в 2022 году до 57,4 в 2024 году.

По словам представителя Минэкономразвития, промежуточные параметры прогноза исходят из тех договоренностей по сделке ОПЕК+, которые достигнуты и выполняются на текущий момент. Если же участники альянса в ходе обсуждений как-то скорректируют параметры сделки, это будет отражено в августовском прогнозе.

При такой цене нефти министерство прогнозирует средний курс доллара на 2021 год на уровне 72,8 рубля (прежний прогноз — 73,3 рубля за доллар). В 2022 году среднегодовой курс доллара составит 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.

РЫНОК ТРУДА, ДОХОДЫ И ИНФЛЯЦИЯ

Прогноз по уровню безработицы в РФ в 2021 году немного улучшен – до 5,1% с 5,2% в апрельской варианте. При этом на конец года она опустится до уровня 4,7-4,8%, ожидают в Минэкономразвития. Более быстрое восстановление рынка труда приведет к более высокому росту реальных заработных плат – рост которых повышен до 3,2% против 2% в весенней версии прогноза. Но, несмотря на позитивные изменения в заработных платах, прогноз по росту реальных располагаемых доходов сохранен прежним — на уровне 3%.

Ожидания министерства по инфляции в 2021 году повышены с 4,3% до 5%. Если весной Минэкономразвития закладывало в прогноз предпосылки о постепенной нормализации ситуации на мировых рынках, то сейчас в ведомстве полагают, что на это потребуется чуть больше времени. Начиная с 2022 года инфляция вернется к таргету ЦБ — в 4%.