МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении вырос в мае на 22,6% по сравнению с апрелем, а по сравнению с маем прошлого года — в 2,3 раза, до 8,402 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт "Транснефти" в дальнее зарубежье в первом квартале упал на 13%

Физический экспорт нефти в мае вырос на 18,9% в месячном выражении и сократился на 3,4% в годовом — до 18,61 миллиона тонн. В январе-мае физический экспорт нефти из РФ упал на 16,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 87,731 миллиона тонн, а в денежном выражении — вырос на 7,1%, до 36,258 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в мае в физическом выражении незначительно вырос по сравнению с апрелем — на 0,2%, до 12,683 миллиона тонн, а в денежном — на 4,4%, до 5,902 миллиарда долларов. В январе-мае физический экспорт нефтепродуктов из РФ увеличился на 0,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 62,081 миллиона тонн, а в денежном выражении — на 13,3%, до 25,939 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Экспорт российского угля в физическом выражении вырос на 8,8% и составил 81,472 миллиона тонн. В том числе в мае на экспорт было поставлено 16,986 миллиона тонн угля (рост к апрелю на 17,1%) на общую сумму 1,194 миллиарда долларов (рост на 22,2%).

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-мае увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,325 миллиарда долларов. Россия в апреле заняла третье место по экспорту нефти в США

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в мае вырос в 2,8 раза в годовом выражении, до 1,61 миллиарда кВт.ч против 581,2 миллиона кВт.ч в мае прошлого года, следует из материалов ФТС.

Доходы от экспорта в мае выросли в 2,9 раза по сравнению с маем 2020 года — до 69,9 миллиона долларов. Экспорт в мае стал на 16% больше апрельского в натуральном выражении и на 37,7% — в денежном.

В январе-мае экспорт увеличился в 2,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,19 миллиарда кВт.ч. Доходы от экспорта в январе-мае также выросли в 2,1 раза — до 373 миллионов долларов.

Импорт электроэнергии в Россию за первые пять месяцев вырос на 21%, до 614,4 миллиона кВт.ч в натуральном выражении и на 13% — в денежном, до 10 миллионов долларов. При этом в мае импорт электроэнергии вырос в физическом отношении на 20,5% по отношению к апрелю и составил 136,2 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 43,6%, до 2,6 миллиона долларов.