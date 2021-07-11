МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Причин для отказа в материнском капитале несколько. Наиболее распространенные из них — это отсутствие права на получение такого вида государственной поддержки, прекращение прав на эту поддержку, предоставление недостоверных сведений о детях или полное погашение сертификата, то есть фактически повторное обращение за государственной поддержкой, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. В Госдуме предложили отменить материнский капитал для части россиян

"Отсутствие прав на материнский капитал — это банальное отсутствие родных или усыновленных детей. При этом нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок. Это целевая помощь для улучшения условий содержания ребенка, поэтому и принадлежать он будет тому родителю, с кем ребенок и останется. При этом стоит обратить внимание, что сертификат — неделимое при разводе имущество", — отметил он.

Прекращение прав на поддержку может наступить в случае умышленных преступлений родителя против своего ребенка, относящихся к преступлениям против личности. Это дает право суду лишить родителя/родителей права на использование денежных средств по программе, добавил юрист. То же касается лишения родительских прав в отношении ребенка, на которого полагался сертификат, а также отмены усыновления. Россиянам рассказали, как получать пенсионные выплаты в 55 и 60 лет

Кроме того, предоставление неверных сведений при подаче заявления на выдачу сертификата может быть признано мошенничеством, что повлечет за собой возбуждение уголовного дела по статье 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат" с возможным лишением свободы на срок до 10 лет, предостерег Уткин.

"Также при повторном обращении за материнским капиталом, если он уже был использован, заявление будет отклонено — право на использование данного вида государственной поддержки дается только один раз", — заключил он.