МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Россия осуждает Францию за "дискриминационные высказывания" по поводу российской вакцины от коронавируса — по ее словам, подобные высказывания возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ученый назвал главное отличие коронавируса "дельта"

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами.

"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — приводит Захарова слова представителя французского МИД в своем Telegram-канале.

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", — написала официальный представитель российского МИД. По ее словам, это уже не первое подобное высказывание внешнеполитического ведомства Франции, где "речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны".

"Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции… суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса. Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", — подчеркнула Захарова. Российский регион вернул ограничения после скачка COVID-19

Она добавила, что французскому внешнеполитическому ведомству "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину".

"Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", — отметила Захарова.

Она также напомнила, что глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной.

"Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", — резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что около 68 тысяч иностранцев вакцинировались от COVID-19 в Москве.

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