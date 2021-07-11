МИД России осудило Францию за дискриминацию российской вакцины
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Россия осуждает Францию за "дискриминационные высказывания" по поводу российской вакцины от коронавируса — по ее словам, подобные высказывания возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами.
"Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — приводит Захарова слова представителя французского МИД в своем Telegram-канале.
"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", — написала официальный представитель российского МИД. По ее словам, это уже не первое подобное высказывание внешнеполитического ведомства Франции, где "речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны".
"Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции… суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса. Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что французскому внешнеполитическому ведомству "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину".
"Провалились усилия французской компании, которая очень старалась, но не смогла. Сочувствуем неудаче Франции. Клеману Бону можно было бы честно сказать: Франция не смогла произвести свою вакцину, мы завидуем всем, кто смог, нам поставлена задача пропагандистскими методами противодействовать успеху стран, которые продемонстрировали миру достижения своей науки", — отметила Захарова.
Она также напомнила, что глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной.
"Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог — Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", — резюмировала Захарова.
Ранее сообщалось, что около 68 тысяч иностранцев вакцинировались от COVID-19 в Москве.
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