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На Украине рассказали о ситуации со штаммом "дельта"
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о ситуации со штаммом "дельта" COVID-19, сообщило RT. "Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное... ПРАЙМ, 10.07.2021
новый штамм covid-19, украина, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о ситуации со штаммом "дельта" COVID-19, сообщило RT.
"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на "дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (количество заражений новым штаммом, — ред.) будут обновляться", — сказал Кузин в эфире местного ТВ.
Новый штамм коронавируса "дельта", или "индийский штамм", выявили на Украине в середине июня. 16 июня правительство продлило в стране карантин до конца августа.
"Индийский" штамм COVID-19 был обнаружен в марте. Штамм продолжает мутировать. В Индии в июне нашли штамм "дельта плюс". Как сообщили вирусологи, эта модификация способна снижать как эффективность вакцин, так и уровень антител у переболевших людей.