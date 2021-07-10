МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о ситуации со штаммом "дельта" COVID-19, сообщило RT. Ученые обнаружили новый штамм COVID-19, который не распознают ПЦР-тесты

"Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на "дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (количество заражений новым штаммом, — ред.) будут обновляться", — сказал Кузин в эфире местного ТВ.

Новый штамм коронавируса "дельта", или "индийский штамм", выявили на Украине в середине июня. 16 июня правительство продлило в стране карантин до конца августа.

"Индийский" штамм COVID-19 был обнаружен в марте. Штамм продолжает мутировать. В Индии в июне нашли штамм "дельта плюс". Как сообщили вирусологи, эта модификация способна снижать как эффективность вакцин, так и уровень антител у переболевших людей.