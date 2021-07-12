МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля, предположил, скольким поколениям украинцев придется отдавать долги Западу.

"Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предпо­лагается, что это придется делать не только сегод­няшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", — написал Путин.

Президент выразил мнение, что именно украинские власти "растранжирили, пустили на ветер" достижения многих поколений. Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией

Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.

"Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, вы­даю­щихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов лю­дей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", — написал Путин.

Путин также прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре", напомнив, что Россия входит в тройку главных торговых партнёров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.

"Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет. Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор", — считает лидер РФ.

Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики Украины виден налицо, пишет президент РФ.

"За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндуст­риализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электро­энер­гии, которая за 30 лет на Украине сокра­тилась прак­тически вдвое", — написал Путин.

Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку, говорится в статье.

"Сегодня про­мышленные высокотехнологичные ги­ганты, которыми некогда гор­дились и Украина, и вся страна, лежат на боку", — говорится в тексте.

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