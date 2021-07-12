Путин оценил, сколько поколений украинцев будут должны Западу
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля, предположил, скольким поколениям украинцев придется отдавать долги Западу.
"Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предполагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", — написал Путин.
Президент выразил мнение, что именно украинские власти "растранжирили, пустили на ветер" достижения многих поколений.
Текст статьи российского президента "Об историческом единстве русских и украинцев" опубликован на сайте Кремля.
"Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины. Он умеет настойчиво и упорно добиваться успехов, выдающихся результатов. И эти качества, как и открытость, природный оптимизм, гостеприимство – никуда не делись. Остаются прежними и чувства миллионов людей, которые относятся к России не просто хорошо, а с большой любовью, так же как и мы к Украине", — написал Путин.
Путин также прокомментировал слова о России как "стране-агрессоре", напомнив, что Россия входит в тройку главных торговых партнёров Украины, сотни тысяч украинцев приезжают сюда на заработки.
"Даже после известных событий в Киеве в 2014 году давал поручения российскому правительству продумать варианты контактов по линии профильных министерств и ведомств в части сохранения и поддержки наших экономических связей. Однако встречного желания как не было, так до сих пор и нет. Тем не менее, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают к нам на заработки и встречают здесь радушие и поддержку. Такая вот получается "страна-агрессор", — считает лидер РФ.
Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики Украины виден налицо, пишет президент РФ.
"За последние 10 лет выпуск продукции машиностроения упал на 42 процента. Масштаб деиндустриализации и в целом деградации экономики виден по такому показателю, как выработка электроэнергии, которая за 30 лет на Украине сократилась практически вдвое", — написал Путин.
Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордилась Украина, лежат на боку, говорится в статье.
"Сегодня промышленные высокотехнологичные гиганты, которыми некогда гордились и Украина, и вся страна, лежат на боку", — говорится в тексте.
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