МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Под прикрытием внешнего врага идет поглощение остатков экономики Украины, не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит — очевидно, заявил президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля. Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией

"Под таким же прикрытием (культивированием образа внутреннего и внешнего врага — ред.) проходит и поглощение остатков укра­инской эко­номики, эксплуатация ее природных ресур­сов. Не за горами распродажа сельхоз­земель, а кто их скупит — очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кре­диты, но под свои условия и интересы, под префе­рен­ции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предпо­лагается, что это придется делать не только сегод­няшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", — написал Путин.

Путин добавил, что задолго до 2014 года США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к ограничению экономического сотрудничества с РФ.

"Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией", — написал Путин.

Украина в настоящий момент является беднейшей страной Европы, уровень подушевого ВВП ниже, чем в Албании, Молдавии и непризнанном Косово, говорится в статье российского президента.

"По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень поду­шевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и неприз­нанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы", — говорится в статье.

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