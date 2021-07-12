Путин заявил, что на Украине идет поглощение остатков экономики страны
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Под прикрытием внешнего врага идет поглощение остатков экономики Украины, не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит — очевидно, заявил президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованной на сайте Кремля.
"Под таким же прикрытием (культивированием образа внутреннего и внешнего врага — ред.) проходит и поглощение остатков украинской экономики, эксплуатация ее природных ресурсов. Не за горами распродажа сельхозземель, а кто их скупит — очевидно. Да, время от времени Украине выделяют финансовые средства, кредиты, но под свои условия и интересы, под преференции и льготы для западных компаний. Кстати, кто будет отдавать эти долги? Видимо, предполагается, что это придется делать не только сегодняшнему поколению украинцев, но их детям, внукам, да, наверное, и правнукам", — написал Путин.
Путин добавил, что задолго до 2014 года США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к ограничению экономического сотрудничества с РФ.
"Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014 года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограничить экономическое сотрудничество с Россией", — написал Путин.
Украина в настоящий момент является беднейшей страной Европы, уровень подушевого ВВП ниже, чем в Албании, Молдавии и непризнанном Косово, говорится в статье российского президента.
"По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас – беднейшая страна Европы", — говорится в статье.
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