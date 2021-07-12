КИЕВ, 12 июл — ПРАЙМ. Украина потеряла два процента валового внутреннего продукта из-за разрыва экономических связей с Россией. Путин оценил, сколько поколений украинцев будут должны Западу

Об этом заявил РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко. Президент России Владимир Путин в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что при сохранении экономических связей между РФ и Украиной положительный эффект для Киева исчислялся бы десятками миллиардов долларов.

Текст статьи российского президента опубликован на сайте Кремля.

Путин считает, что Россия и Украина — естественные, взаимодополняющие друг друга экономические партнёры, эта связь способна усиливать конкурентные преимущества.

"Если взять внешнюю торговлю и посчитать, сколько Украина не дополучила, начиная с 2014 года, то выходит порядка 50 миллиардов долларов из-за разрыва торговых связей с РФ. Есть также приблизительные расчёты, что Украина потеряла 2% ВВП от разрыва экономических связей с Россией", — сказал эксперт в комментарии РИА Новости в понедельник.

По словам Охрименко, была надежда, что экономические связи между странами могут быть восстановлены после избрания президентом Владимира Зеленского. Путин подсчитал выгоду Украины от сотрудничества с Россией

"Была надежда, что хотя бы что-то начнут восстанавливать, но мы видим, что президент Зеленский у власти третий год и ничего не меняется. Поэтому здесь можно сделать один вывод: пока в Украине не будет прагматичного президента, экономические связи не будут восстанавливаться", — сказал эксперт. Он отметил, что с начала года экспорт Украины в РФ упал почти на 45%, и он будет падать дальше.

"Сегодня политика власти — максимальный разрыв всех связей с Россией. Фактически каждый месяц Украина приостанавливает действие тех или иных соглашений", — добавил Охрименко.

Читайте также:

Путин заявил, что на Украине идет поглощение остатков экономики страны