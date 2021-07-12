МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd сообщила, что ни "мягкий" коммерческий запуск российской вакцины "Спутник V", ни его активизация в Индии не приостанавливались, компания намерена развивать вывод вакцины на рынок в ближайшие недели. Франция ужесточила ограничения, связанные с пандемией

В середине мая в Индии в рамках ограниченного пилотного проекта начался "мягкий" запуск вакцины "Спутник V".

"Dr. Reddy's будет усиливать коммерческое распространение "Спутник V" в ближайшие недели. Ни текущий мягкий коммерческий запуск, ни работа в сторону его активизации в Индии не приостанавливались", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что "мягкий" запуск российской вакцины, который начался в Хайдарабаде, теперь распространился на более чем 50 городов в Индии.

Вакцина "Спутник V" была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Партнерства с индийскими производителями позволят выпускать более 850 миллионов доз вакцины "Спутник V" в Индии ежегодно. Ранее разрешение на использование в Индии вакцины "Спутник V" получила компания Dr. Reddy's. В мае Dr. Reddy's сообщила о начале использования "Спутник V" для вакцинации населения Индии.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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