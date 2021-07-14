КИЕВ, 14 июл — ПРАЙМ. Парламент Украины в среду ратифицировал кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 340 миллионов евро на реализацию проекта "Программа по восстановлению Украины", такое решение на заседании поддержали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Украинские пенсионеры митингуют у здания Рады

Киев и ЕИБ подписали соглашение 9 декабря 2020 года.

Согласно документу, проект будет реализован в ряде областей, где живут переселенцы из Донбасса, 100 миллионов евро потратят на модернизацию 183 километров дорог в Луганской области. Еще 200 миллионов евро потратят на улучшение качества и надежности общественного транспорта в почти 20 украинских городах.

Ранее кабинет министров Украины одобрил привлечение 340 миллионов евро займа от Европейского инвестиционного банка на реализацию проекта "Программа по восстановлению Украины". Перед этим правительство Украины одобрило привлечение 100 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка на реализацию проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".