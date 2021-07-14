МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Проблему возможного подорожания соли из-за трудностей ее транспортировки в России можно решить за счет поставок из Белоруссии, заявил РИА Новости руководитель направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Бегляр Новрузов. Производители предупредили о резком росте цен на соль

Он отметил, что увеличение спроса на полувагоны для перевозки стройматериалов и угля в России привело к дефициту и последующему росту тарифов на перевозку соли. "Ориентировочный дефицит транспортного парка составляет 40% от необходимого парка полувагонов. Это в свою очередь приведет к накоплению соли в пунктах перевозки и на производственных площадках", — сказал он.

"Ситуация усугубляется тем, что основное производство соли сосредоточено в СФО, УФО и ЮФО, то есть достаточно удалено от основных рынков потребления. В данных обстоятельствах возможно замещение поставок за счет Беларуси, у которой нет подобных проблем", — заявил Новрузов.

О дефиците полувагонов, с которым столкнулись соледобывающие предприятия, во вторник написала газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо исполнительного директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова главе Минтранса Виталию Савельеву.

Как пишет Востриков, на конец марта на железнодорожной сети было 577,7 тысячи полувагонов при потребности рынка в 430–450 тысяч единиц. Однако за последние три месяца ставки на предоставление подвижного состава выросли на 40%, а собственники и операторы резко сократили предложение свободного под загрузку парка. Это привело к остановке ряда площадок и угрожает срывом поставок соли пищевым предприятиям.

Для ввода в строй транспортного парка потребуется время, напомнил Новрузов. При этом, по его словам, кратковременный рост спроса на соль, рост тарифов на перевозку и дальнейшее увеличение цен соответствует интересам как перевозчиков, так и производителей соли. Однако в итоге это ударит по потребителям, подчеркнул он.

"Если же в ближайший квартал не произойдет снижение спроса на перевозку угля и стройматериалов (в части стройматериалов это маловероятно, так как спрос на стройматериалы возрастает в теплые периоды), то даже при условии быстрого ввода в строй из отстоя полувагонов, рост цен на соль примет долговременный характер", — предупреждает эксперт.