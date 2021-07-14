МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на 12 июля замедлилась до 6,56% в годовом выражении с 6,6% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Минэкономики оценило новые меры Евросоюза по углеродному регулированию

В предыдущем обзоре отмечалось, что инфляция на 5 июля в годовом выражении составила 6,6%.

Ранее в среду Росстат сообщил, что недельная инфляция в России с 6 по 12 июля замедлилась до 0,06% с 0,46% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,6%.

Как отмечает Минэкономразвития, основной вклад в замедление инфляции внесли туристические и регулируемые услуги (минус 0,1% за неделю после роста на 2,8% неделей ранее). "Снизились цены на услуги зарубежного туризма (минус 2,8% после 4,7% неделей ранее), в том числе поездка в Турцию подешевела на 4,6% (+7,8% на первой неделе июля). Кроме того, замедлился рост цен на регулируемые услуги после прохождения основного этапа индексации коммунальных услуг (с 1 июля)", — говорится в документе.

Авторы обзора указывают, что цены на продовольственные товары снижаются вторую неделю подряд благодаря сезонному удешевлению овощей и фруктов (минус 1,3% неделя к неделе после снижения на 1,4% неделей ранее). В сегменте продовольственных товаров без плодоовощной продукции ситуация сохраняется стабильной: прирост на 0,1%, как и неделей ранее.

"Непродовольственная инфляция сохраняется на повышенном уровне: 0,27% за неделю с 6 по 12 июля, неделей ранее рост на 0,38%. Основной вклад продолжает вносить динамика цен на легковые автомобили и стройматериалы, вместе с тем темпы удорожания замедляются", — следует из обзора Минэкономразвития.

В документе отмечается, что продовольственная инфляция на 12 июля составляет 7,78% в годовом выражении (без учета плодово-овощной продукции — 7,51%; рост цен на плодово-овощную продукцию оценивается в 9,64%). Инфляция в сегменте непродовольственных товаров на 12 июля составила 7,5% в годовом выражении; бензин на ту же дату подорожал на 5,94% год к году.