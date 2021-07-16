МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить о разработке программы по капремонту школ на 2022–2026 годы, в том числе на селе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" обеспечить разработку программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022 – 2026 годы, предусмотрев включение в неё в первую очередь сельских школ, а также организовать мониторинг реализации этой программы и контроль за её реализацией", — говорится в сообщении.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 сентября 2021 года, далее – один раз в год.

Также президент поручил кабмину направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 миллиардов рублей — на ремонт региональных и местных автодорог, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить:…направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей — на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей — на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения", — говорится в сообщении.