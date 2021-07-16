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Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить о разработке программы по капремонту школ на 2022–2026 годы, в том числе на селе, соответствующие поручения... ПРАЙМ, 16.07.2021
инфраструктура, авто, владимир путин, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября доложить о разработке программы по капремонту школ на 2022–2026 годы, в том числе на селе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" обеспечить разработку программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022 – 2026 годы, предусмотрев включение в неё в первую очередь сельских школ, а также организовать мониторинг реализации этой программы и контроль за её реализацией", — говорится в сообщении.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 сентября 2021 года, далее – один раз в год.
Также президент поручил кабмину направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 миллиардов рублей — на ремонт региональных и местных автодорог, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить:…направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей — на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей — на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения", — говорится в сообщении.