МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россияне в нынешнем июне чаще совершали валютообменные операции, но средний чек по сравнению с прошлым годом снизился почти на треть, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт посоветовал, когда начинать копить на образование детей

"Июнь 2021 года прошел на фоне менее позитивных новостей: обсуждения третьей волны коронавируса, роста числа заболеваний, активных мер по привлечению россиян к вакцинации и пр. В итоге в минувшем июне относительно первого месяца лета 2020 года количество операций выросло на 29%, а средний чек снизился на 26% и составил 69 325 рублей", — подсчитали авторы исследования.

Всего в первом полугодии общее количество операций по обмену иностранной валюты снизилось на 13% относительно прошлого года, а средний чек – на 3% до 68 946 рублей.

Подобное снижение можно объяснить тем, что в 2021 году рынок постепенно стабилизировался, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По его словам, годом ранее в первом полугодии россияне активно приобретали валюту из-за опасений дальнейшего падения рубля. К тому же в 2021 году спрос на иностранную валюту упал, в том числе, и из-за ограничений по передвижению в другие страны, ведь ранее россияне часто покупали валюту в преддверии зарубежного отпуска.

Согласно данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом в первой половине 2021 года доллары стали чаще продавать (на 10%), но реже покупать (на 24%).

При этом продажи евро снизились на 22%, а покупки – на 29%. При этом общее количество операций с долларами с января по июнь 2021 года было в два раза выше, чем с евро. Средний чек одной операции в первом полугодии составил 906 долларов и 816 евро.

Читайте также:

Росстат рассказал, почему россияне недовольны своим жильем