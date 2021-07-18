МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. В России на четырехдневную рабочую неделю могли бы перейти компании, которые занимаются консалтингом, маркетингом, программированием, рассказал "АиФ" старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин. Европейская страна подвела итоги эксперимента с "четырехдневкой"

При этом, по мнению эксперта, такие отрасли, как здравоохранение и образование, перевести на такой график будет сложно.

"Если врач станет отдыхать три дня, доживет ли пациент до его прихода?" — задался он вопросом.

Кроме того, добавил Аникин, имеется риск, что в течение четырех дней придется работать сверхинтенсивно или трудиться в выходные дни под давлением руководства.

В апреле председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Ранее он заявил, что пандемия оживила эту идею, но переходить на такой график надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве.

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