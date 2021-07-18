МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Треть россиян не поддерживает идею четырехдневной рабочей недели, опасаясь возможного сокращения доходов, говорится в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, кто в России мог бы перейти на четырехдневку

Исследование проводилось с конца июня до середины июля. В нем приняли участие 1 тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны. В рамках одного из опросов (27 июня — 6 июля, 328 населенных пунктов из всех округов) респондентов спрашивали, поддерживают ли они идею введения четырехдневной рабочей недели.

Положительный ответ на этот вопрос дали 44% экономически активных россиян. "Против выступают 34% опрошенных, их основной довод — вероятное падение доходов", — говорится в сообщении.

Для сравнения, в апреле текущего года подобную идею поддержали 39% россиян (против выступили также 39%), в феврале — 48% (против — 33%), в октябре 2020 года — 40% (против — 37%), в июне 2019 года — 49% (против — 31%).

При этом 63% респондентов в настоящее время считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю (опрос 9-13 июля, 1 тысяча экономически активных респондентов из 295 населенных пунктов с постоянной работой по пятидневному графику). В то же время практически каждый четвертый (24%) думает, что не справится со своим функционалом за четыре дня.

В рамках другого опроса (27 июня — 8 июля, 1 тысяча респондентов из 262 населенных пунктов) менеджеров по персоналу и других представителей компаний, ответственных за подбор персонала, спрашивали, обсуждалась ли в их компании возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. По итогам исследования 76% опрошенных дали отрицательный ответ на этот вопрос.

"Еще 12% работодателей признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. К тому, что четырехдневная неделя не исключена, пришли в результате обсуждения в 5% компаний. В 1% организаций такой режим работы уже введен, а 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, однако в итоге вернулись к пятидневке", — добавляется в сообщении.

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