МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам 2021 года будет близок к 4%, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин дал ряд поручений по модернизации инфраструктуры

"Так, экономический рост по итогам текущего года составит порядка 4%, ну надеюсь, что близко к этом. Нужно использовать такие позитивные тенденция для повышения уровня жизни людей", — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и проектам.

Наряду с реальными достижениями в России есть значительное число нерешенных проблем, среди них бедность, низкие доходы семей, первичное звено здравоохранения, заявил президент.

"Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий", — сказал Путин.

Об этих и других острых вопросах граждане говорили и в ходе прямой линии, напомнил президент.

Помимо этого, Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года — 4,9%.

"За всеми макроэкономическими показателями, индикаторами нужно всегда видеть конкретного человека и его проблему. Так, уже сейчас уровень безработицы практически вернулся к параметрам 2019 года — 4,7 — сейчас уже 4,9. Но это средний показатель, статистика, мы понимаем, что многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью", — сказал Путин.

Правительство подготовило новые инициативы по реализации стратегических задач развития, которые должны дополнять уже существующие, отметил президент.

"Знаю, что правительство подготовило новые инициативы. Мы сегодня с Михаилом Альбертовичем говорили об этом. Сразу хочу сказать, они должны не отменять, а именно дополнять принятые ранее решения, обеспечить безусловные достижения национальных целей. Именно в таком ключе давайте и обсуждать сформулированные вами предложения", — сказал Путин.

Глава РФ заявил, что уверенное движение вперед в сфере инноваций нужно дополнительно поддержать в том числе через стимулирующие меры.

"Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инновации в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования", — сказал президент.

Глава государства призвал наращивать темпы изменений в экономике, соцсфере, экологии и других областях.

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