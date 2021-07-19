МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении, попросил обратить кабмин на показатели снижения бедности. Путин призвал не допустить банкротств строительных компаний

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. По последним данным Росстата, в апреле рост реальных заработных плат в РФ ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте.

В понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что благодаря системе социального казначейства (механизм предоставления мер социальной поддержки) удастся снизить бедность до 10,9% в 2023 году, а к 2030 году — в два раза.

"Целевые показатели снижения уровня бедности — да, опять же пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу, все понятно, снижение доходов населения. Но сейчас зарплаты в реальном выражении растут. По итогам года, как мы говорим, а это не я же придумал эти данные — 3,9% рост (ВВП — ред.), это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе Минэкономразвития. Надо посмотреть, зарплаты-то должны расти, они растут, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован. Попросил бы обратить на это ваше внимание", — сказал в свою очередь Путин.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).

По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году.

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