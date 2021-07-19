МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России в 2021 году выйдет на уровень 5%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Белоусов отметил, что, по оценке кабмина, рост ВВП РФ по итогам года может составить 3,9% или даже больше. При этом, по его словам, ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста, стала инфляция.

"Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году позволили сбить эту инфляционную волну, тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой — это 6,56%…. По итогам годы мы сейчас считаем, что мы можем выйти примерно на цифру 5%", — сказал Белоусов.

По данным Росстата, в июне темпы роста цен в России в годовом выражении подскочили до максимума с августа 2016 года — 6,5%, а месячная инфляция достигла 0,69%, это рекорд с июня 2012 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 11 июня заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.