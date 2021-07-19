МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Экономика России восстановилась почти на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. Хуснуллин пообещал запустить ипотеку для частных домов до конца года

"Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы", — сказал Путин в понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил, что когда все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, "мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять".

"В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств", — отметил президент.

Путин потребовал от правительства обратить внимание на то, как важно не допустить проседания доходов уязвимых групп населения в 2021 и 2022 годах. Голикова оценила возможность объединения социальных фондов

"Необходимо обратить внимание на уязвимые группы. Там тоже определенные меры поддержки, которые мы вводили в период кризиса, заканчиваются. Это вопрос, конечно, социального блока, хотя и всего правительства. В целом нужно, чтобы мы не допустили проседания доходов по сравнению с предыдущим 2020 годом. Нужно посмотреть на то, что мы будем делать в 2021 и 2022 годах. Внимательнее", – сказал президент.

Ранее в ходе совета Путин заявил о росте зарплат в реальном выражении, попросил обратить кабмин на показатели снижения бедности.

Помимо этого, Путин оценил инициативы правительства по национальным целям.

По его словам, инициативы, которые предложил кабмин по национальным целям, "отвечают духу времени". Путин заявил о росте реальных зарплат в России

"Нужно последовательно и качественно выполнять все поставленные задачи", — сказал Путин

"Каждый уровень власти должен четко понимать: реализуемые проекты и программы — это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как свое достижение", — заявил Путин.

По его словам, "важна именно системная, постоянная, содержательная работа на земле"

Президент также отметил, что при планировании дополнительных расходов бюджета необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

"То, что нам удалось сохранить макроэкономические показатели, — это фундамент, на котором мы решаем все другие задачи. И планируя дополнительные расходы, мы должны иметь в виду, что мы должны сохранить эту макроэкономическую устойчивость", — сказал Путин.

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