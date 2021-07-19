МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ с 2022 года распространит льготные автокредиты на электрокары и водородомобили, сообщил глава министерства Денис Мантуров в интервью "Российской газете".

"Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования с 2022 года на низкоуглеродный транспорт — на водороде, электромобили", — отметил Мантуров.

По его словам, проект будет осуществлен в соответствии с концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую Минпромторг разработал и внес в правительство РФ совместно с Минэкономразвития.

Министр подчеркнул также, что в следующем году льготной программой для покупки автомобилей по-прежнему смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин.