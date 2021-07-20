МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Большинство россиян заявили, что в их сфере сложно найти работу или подработку, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости. Росстат выяснил, сколько россиян довольны своей зарплатой

В исследовании участвовало около 1 тысячи человек в разных регионах России.

Так, 41% россиян отметил, что им стало сложнее найти работу или подработку в своей сфере, 32% отметили, что ничего не изменилось: также не просто, как раньше. При этом 7% респондентов стало легче, а 20% не следят за рынком труда.

Как выяснили эксперты, большая часть россиян склонна негативно оценивать изменения в своей отрасли: почти 40% считают, что ситуация значительно ухудшилась, еще 21% считают, что изменилась в худшую сторону, пусть и не критично.

Очевидное улучшение в своей отрасли заметили только 4% опрошенных, а 7% отметили "незначительное улучшение" на своей работе. Остальные заявили, что ничего не изменилось.

Согласно исследованию, половина россиян (50%) наблюдает значительное снижение доходов с начала года, еще 14% заявили о "небольшом уменьшении". У 22% уровень достатка остался прежним, а 14% опрошенных заявили о росте.

Накануне президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к параметрам 2019 года — 4,9%. Вместе с тем, он отметил, что "это средний показатель", и многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу, с неполной занятостью.

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