МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Влажное начало лета в Подмосковье, сменившееся потом затяжной жаркой погодой, могло привести к нетипичной активности мошки — назойливого насекомого, укус которого сопровождается не только болезненными ощущениями, но зачастую и аллергической реакцией, сообщила РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Россельхознадзор увидел угрозу урожаю ягод и плодов

"Мошки, видимо, так много из-за солнечной активности и резких перепадов погоды: то влага, то жара. И вот такие перепады, нехарактерные для нашей средней полосы, усилили размножение этих насекомых. Обычно развитие такой популяции в условиях привычного для нас лета все-таки сдерживается. Но в этот раз на них просто "урожай", — сказала Воронова, заметив, что такого длительного период жары не было последние 70-80 лет.

"Предпочтительная среда обитания мошки — высокая трава и сорняки, а не водоем, в отличие от комаров. Поэтому одна из рекомендаций, как избавиться от нее — уничтожать сорняки и низко косить газон", — сообщила она, добавив, что обычно после 10 августа количество мошки начинает уменьшаться.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ПОМОГУТ

Меры защиты — стандартные: репелленты и фумигаторы усиленного действия — именно против мошек, иногда — клещей, а не только от комаров. При соблюдении необходимых правил безопасности, говорит Воронова, можно поддерживать небольшой огонь с дымом в костровой чаше на мангальной площадке, или использовать на участке декоративные отпугивающие свечи.

Укус мошки зачастую незаметен, но почти сразу начинает чесаться, а через несколько часов на этом месте появляется отек: он может сохраняться достаточно долго, но в случае правильно предпринятых мер — исчезнет через один-два дня. "В отличие от комара, мошка плоха тем, что ее укус может вызывать аллергические реакции, поэтому можно использовать антиаллергическую мазь: она сразу снимает аллергию в месте укуса, действуя лучше таблеток", — рассказала эксперт.

Яд от укуса остается в верхних слоях кожи, а в кровь почти не попадает, продолжила Воронова, поэтому в первые моменты поврежденное место можно смазать йодом: иногда это помогает купировать развитие отека. "Но если он пошел дальше, нужны антиаллергические мази. Народные средства здесь не помогут", — добавила она.

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