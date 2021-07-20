МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Первый экспортный контракт на крылатые ракеты "Брамос" будет подписан по завершении пандемии, необходима очная встреча представителей, заявил в интервью РИА Новости содиректор "Брамос" с российской стороны Александр Максичев. Названы затраты на содержание "Морского старта"

"Что касается возможности заключения первого экспортного контракта на ракеты "Брамос", нам удалось договориться о многом. Тем не менее для финализации соглашения необходима очная встреча на уровне властей, которая должна пройти, как только ситуация с пандемией улучшится. Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан", — сказал Максичев, не назвав страну покупателя.

При этом он подчеркнул, что экспорт вооружений является прерогативой правительства — власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только он будет подписан.

"Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления", — заявил Максичев.

Российско-индийское предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

Полный текст интервью Максичева читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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